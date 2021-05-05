Hırsızlığın böylesi! Siyonist Yakup kendini böyle savundu

İsrail askerleri 28 Filistinli aileyi ve 550 kişiyi gece baskını ile zorla evlerinden çıkardı. Yerlerine Yahudi aileler yerleştirilecek.

Filistinli ev sahibi evini almaya gelen Yakup isimli işgalciye, "Buranın senin evin olmadığını biliyorsun, sen benim evimi çalıyorsun!" dedi.

İşgalci Siyonist ise, “Evet biliyorum. Ama ben buradan çıksam bile buraya dönemeyeceksin, eğer ben çalmazsam, başka biri senden çalacak!” dedi.