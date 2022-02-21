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Yerel Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı
Yerel

Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı

Bursa'da, hırsızlık için camiye giren şüpheli, kendisini engellemeye çalışan imam Halil Okumuş'u 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 03:29:00 -
Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camii Kur'an kursuna hırsızlığa giren bir kişiyi camii imam hatibi Halil Okumuş engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği bıçakla Okumuş'u vücudunun 3 yerinden yaralayıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halil Okumuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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