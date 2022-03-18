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Yerel Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT, şüphelileri 15 dakikada yakaladı
Yerel

Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT, şüphelileri 15 dakikada yakaladı

Denizli’nin Honaz ve Serinhisar ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan ve daha önceden de farklı ilçelerde aynı suçtan çok kez gözaltına alınan azılı hırsızlık şebekesi, JASAT tarafından 15 dakika içerisinde yakalandı. Bir bıçak fabrikasına 2 kamyonetle gelerek tüm malzemeleri yükleyip giden şebekenin rahatlığı pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:54:00 -
Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT, şüphelileri 15 dakikada yakaladı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık şebekelerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son olarak Honaz ve Serinhisar ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran JASAT, daha önceden Honaz, Tavas, Çivril ve Buldan'a meydana gelen hırsızlık olaylarında yakalanıp serbest kalan ve hakkında ‘yağma' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğan Ç'yi (30) takibe aldı. JASAT koordinesinde Honaz ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda iki arkadaşı ile eve girip hırsızlık yapan Erdoğan Ç'yi 15 dakika yakaladı.

Gözaltına alınıp karakola götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Erdoğan Ç'nin 25, 29 yağındaki R.C'nin 1, 38 yaşındaki S.C'nin ise 18 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldığı malzemeler, jandarma tarafından sahibine geri teslim edildi. Mağdur vatandaşın hırsızlık olayından bilgisinin olmadığını, evinin soyulduğunu jandarmadan öğrendiği anlaşıldı.

Fabrikaya 2 kamyonet ile geldiler

Serinhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir bıçak fabrikasında meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak için de kapsamlı bir çalışma yapan JASAT, 2 kamyonetle geldikleri fabrikadaki tüm malzemeleri yükleyip götüren 6 şüpheliyi, 2 aylık takip sonucunda eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Gözaltına alınan M.E. (54), Ş.Ç. (57), M.E. (27), Ü.T. (45), Ö.Y. (38) ve O.C.T. (21) isimli şüpheliler sorgulanmak üzere Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Yapılan sorguda Ü.T'nin 3 ve Ö.Y'nin ise 22 ayrı suç kayıtlarını olduğu ortaya çıktı.

JASAT koordinesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 9 şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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