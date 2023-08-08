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Yerel Hırsızları komşular saksı atarak engelledi
Yerel

Hırsızları komşular saksı atarak engelledi

Yeniakit Publisher
2023-08-08 15:37:00 -
Hırsızları komşular saksı atarak engelledi

Zeytinburnu'nda, tekstil atölyesinden çaldıkları kasayı araca yüklemeye çalışan şüphelilere çevre sakinlerinin önce saksı ve pet şişe atarak sonra da sopalarla müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zeytinburnu'nda, tekstil atölyesinden çaldıkları kasayı araca yüklemeye çalışan şüphelilere çevre sakinlerinin önce saksı ve pet şişe atarak sonra da sopalarla müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi'nde 6 Ağustos Pazar günü yüzleri maskeli 5 kişi, otomobille tekstil atölyesi önüne geldi.

Atölyenin kepengini kıran 5 şüpheli odaya yöneldi. Buradaki kasayı dışarıya çıkarıp otomobile yüklemeye çalışan şüphelilere bina sakinleri müdahale etti.

Şüphelilerin üzerine önce saksı ve pet şişe atan bina sakinleri binadan inerek, ellerinde sopalarla sokağa geldi. Çevre sakinlerini gören şüpheliler, kısa süreli arbededen sonra kasayı araca yükleyemeden olay yerinden hızla kaçmak zorunda kaldı.

İş yerinin sahibi Kadir Nazik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan alarm şirketinin uyarısı ve komşuların kendisi aramasıyla haberdar olduğunu söyledi.
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Nazik, bu ilçede 25 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, "Kameradan baktığımda içeride hareketlilik gördüm. Geldiğimde kasam dışarıdaydı. Görüntülere baktım. Komşuların müdahale etmesi, eline saksı veya ne geçirdilerse atmaları, sopalarla aşağı inmeleri sayesinde olay püskürtülüyor." diye konuştu.

Hırsızlık girişimi iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

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