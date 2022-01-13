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Yerel Hırsızlar girdikleri evden 500 bin lira değerinde altın çaldılar
Yerel

Hırsızlar girdikleri evden 500 bin lira değerinde altın çaldılar

JASAD ekipleri tarafından yakalanan ve 500 bin lira değerindeki altınları çalan 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 14:46:00 -
Hırsızlar girdikleri evden 500 bin lira değerinde altın çaldılar

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırmada belirlenen şüpheli aracı tespit etmek amacıyla, 25 farklı güvenlik kamerasına ait 75 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İncelemede tespit edilen araçta bulunan 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda şüphelilerden H.G. Mardin'de, A.K. ve H.K. de Şırnak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada çalınan altınlar ve 3 bin 600 TL ele geçirildi. Piyasa değeri 500 bin TL olan 5 altın bilezik, 1 tam altın, 6 çeyrek altın, 1,5 metre altın zincir kolye ve kolye ucu ile 2 altın bileklik, 1 çubuk kolye ve para sahibine teslim edildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ev sahibi, jandarmanın kısa sürede çalınan altınları bulmasına sevindiklerini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

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