Hırsızın zarafeti İmam Şafii Hazretleri, başına gelen hırsızlık olayını sırası geldikçe anlatarak gülermiş...

İmam Şafii Hazretleri bir gün camide ders okuturken bir hırsız pabuçlarını aşırır. Sonra İmam’ın evine gider. “Efendi’nin pabuçlarını camide çalmışlar. Başka pabuç göndersinler diyor”, diye haber verir. İmam hazretleri dersi bitirdikten sonra pabuçlarını yerinde bulamayınca: “Yalın ayak nasıl giderim?” diye düşünürken hizmetçi, evden gönderilen pabuçları getirir. İmam: “Pabuçlarımın aşırıldığını size kim haber verdi?” diye sorar. Hizmetçi: “Bilmediğimiz bir adam geldi, haber verdi” cevabını verir. Hırsızın bu zarafeti İmam’ın pek ziyade hoşuna gitmiş, sırası geldikçe anlatarak gülermiş.

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