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Yerel Hırsızı yakalamak için adeta uçtu! 'Türk bayrağına dua etsin'
Yerel

Hırsızı yakalamak için adeta uçtu! 'Türk bayrağına dua etsin'

Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletini çalan hırsızın üzerine adeta uçan adam boşluğa düştü. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken hırsıza seslenen vatandaş, “Bayrağa dua etsin, yoksa yakalamıştım. İyi niyetle gelirse bir daha uçmam, terliğini geri veririm” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 16:29:00 -
Hırsızı yakalamak için adeta uçtu! 'Türk bayrağına dua etsin'

Antalya’da motosikletine çalınma girişiminde bulunulduğunu fark eden vatandaş, hırsızlık şüphelisini yakalamak için adeta uçtu. Şüphelinin ani refleks gösterip kaçmasıyla vatandaş yere düşerken, elinde de şüpheliye ait terlik kaldı. Hırsızlık şüphelisine seslenen vatandaş, “Bayrağa dua etsin, yoksa yakalamıştım. İyi niyetle gelirse bir daha uçmam, terliğini geri veririm” dedi.

Hırsızlığa girişim olayı, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Gündoğmuş Mahallesi’ndeki bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Motosikletini çalıştığı iş yerinde önüne koyan Ali Öğür (43), kimliği belirsiz bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şahsın, Türk bayrağının altındaki motosikletine yöneldiğini ve çalma girişiminde bulunduğunu fark eden Öğür, iş yerinden hızlıca koşup şüpheliyi yakalamak istedi. Motosiklete yaklaştığından balıklama atlayış gerçekleştiren Öğür, şüphelinin ani refleks gösterip kaçmasıyla boşlukta kalıp yere düştü. Hırsızlık şüphelisi olay yerinden kaçarken, terliğinin teki ise Öğür’ün elinde kaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Uçtum ama arkadaş kaçınca boşluğa düştüm"

Motosikletini çalınmaktan kurtaran Ali Öğür, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Biz içeride oturuyorduk. İş yerinin kapıları kapalı ve perdeleri çekiliydi. Önce etrafı kolaçan etti. İş yerinin kapalı olduğunu zannetti. Önce uydu cihazını cebine koymaya çalıştı, sonra motosiklete tornavidayı sokuyordu. Hırsız olduğunu anlayınca, yakalamayı düşündüm. Ayak seslerimi duyup o da beni fark etti. Uçtum ama arkadaş kaçınca boşluğa düştüm. O Türk bayrağına dua etsin. Yoksa yakalamıştım.”

"Terliğini iyi niyetle almaya gelirse uçmam"

Hırsızlık şüphelisine de seslenen Öğür, “Terliği burada kaldı. İyi niyetle almaya gelirse uçmam, terliğini geri veririm” dedi.

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