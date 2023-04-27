Hırsız sandılar, PKK'lı terörist çıktı!
Şırnak'ın İdil ilçesinde hırsız diye yakalayıp jandarmaya teslim ettikleri kişinin gri kategoride aranan PKK'lı terörist Selim Adıyaman olduğu ortaya çıktı. Teröristin yurt dışına kaçacağı esnada yakalandığı bildirildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde hırsız diye yakalayıp jandarmaya teslim ettikleri kişinin gri kategoride aranan PKK'lı terörist Selim Adıyaman olduğu ortaya çıktı. Teröristin yurt dışına kaçacağı esnada yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınıp karakola götürülen kişinin, Genel Bilgi Taraması’nda İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Harun Elbak' kod adlı Selim Adıyaman olduğu belirtildi.
TERÖRİSTİ YAKALAYAN KÖY HALKINA SALDIRI
Terör örgütü PKK destekçisi sayfalarda, görüntülerdeki kişilerin güvenlik korucusu oldukları belirtilerek kimlikleri deşifre edilip, hedef gösterildi. Görüntülerdeki Mehmet Atatekin, E.E. ve A.E., 2 gün önce gece saatlerinde araçlarından indirilerek uzun namlulu silahlarla tarandı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SOYLU'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soylu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı. Kahraman jandarmamıza tebrikler."
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