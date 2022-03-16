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Gündem Hırsız olduğu iddia edilen şahsın feci sonu
Gündem

Hırsız olduğu iddia edilen şahsın feci sonu

İzmir'de hırsızlık için bir eve girdiği iddia edilen kişi, polise yakalanacağını anlayınca pencereden atlayarak kaçmak istedi. Binanın 3'üncü katından aşağı düşen kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 17:31:00 -
Hırsız olduğu iddia edilen şahsın feci sonu

Olay, saat 15.00 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Tersane Mahallesi 1675 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hırsızlık yapmak için binaya girdiği iddia edilen F.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin binaya geldiğini gördü. Polis ekiplerine yakalanmamak için pencereden atlamak isteyen F.Ç., beton zemine düştü. Durumu gören çevre sakinleri ve polis ekipleri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Bölge, polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürütürken, F.Ç.'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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