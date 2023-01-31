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Yerel Hırsını Hülya Avşar’dan çıkardı! Tekme tokat saldırdı
Yerel

Hırsını Hülya Avşar’dan çıkardı! Tekme tokat saldırdı

Karabük'te, bir iş yerinin önünde reklam maksadıyla konulan şarkıcı Hülya Avşar'ın karton maketine saldırma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaş hırsını alamadı tekme tokat saldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 12:02:00 -

Ankara Caddesi'nde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, mağazaya ait karton makete saldırdı. Reklam maksadıyla konulan şarkıcı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, güvenlik kamerası şahsın makete tekme tokat saldırdığı ve daha sonra parçaladığı anları saniye saniye kaydetti.

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