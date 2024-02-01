Hırsı boyunu aştı, yandaşları bile ‘İllallah’ dedi! Saraçhane'de tek başına

Sırtından hançerlendiğini söyleyen CHP’nin devrik lideri Kılıçdaroğlu “oğlum” dediği Ekrem’e randevu bile vermezken, ‘s…ret’ dediği Aleviler de artık İmamoğlu’na oy vermeyeceklerini ifade ediyor. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yakın teşkilat mensuplarının tasfiyelere ve ayak oyunlarına kızarak seçim kampanyası sürecinde sahaya inmeyeceği öğrenilirken aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda belediye başkanı da İmamoğlu’nun tavrından yaka silkerek partiden bir bir istifa ediyor. İmamoğlu ile anlaşmazlıklar yaşayan Özgür Özel’in bile Kılıçdaroğlu’ndan, “lütfen beni bu adamdan kurtarın” diye yardım istediği öne sürüldü.

DEM de sırtını döndü

Bir zamanlar yüzünde ‘Rabbi Yessir’ gören ve İmamoğlu’na sarılarak kahkahalar atan İP lideri Meral Akşener de seçim kampanyasını sabote ederek afişlerini sansürlediği gerekçesiyle, “Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane” sözleriyle İBB Başkanını yerden yere vurdu.

2019 yerel seçimleri öncesi “İmamoğlu bilecek ki, seçilmişse HDP’nin oylarıyla seçilmiştir” diyen PKK’nın siyasi temsilcileri ise Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın kendi ‘doğal adayları’ olduğunu öne sürerek Ekrem’e sırtını döndü. Siyasi ihtirasları ve kirli kumpasları yüzünden etrafı boşalan, yanında kendisinden nemalanan trollerden başka kimse kalmayan İmamoğlu’un “Saraçhane’de tek başına” kalmasını değerlendiren uzmanlar, “Ekrem’in maskesi düştü yandaşları bile ‘İllallah’ dedi” görüşünde birleşiyor.

Güvenilmez olduğunu gördüler

İmamoğlu’nun gerçek yüzünü görenlerin ondan uzaklaştığını kaydeden Gazeteci Cengiz Alçayır, “İBB Başkanı seçildiğinde ‘tanıdıkça beni herkes çok sevecek’ diyen İmamoğlu’nun gerçek yüzünü gören herkes kaçtı. Ne zaman işin içine siyasi ikbal ve koltuk hırsı girdi, Ekrem’in gerçek fıtratı ortaya çıktı. Ne kadar güvenilmez olduğunu, kolaylıkla insan satabildiğini gösterdi. ‘Baba’ dediği Kemal Kılıçdaroğlu’nu sırtından hançerledi. ‘Abla’ dedi kişinin partisini karıştırdığı gibi onun partisine parasıyla bile reklam izni vermiyor. Şimdi de ‘abim’ dediği Özgür Özel’i harcamak için fırsat kolluyor. Artık herkes Ekrem İmamoğlu’na güvenilmeyeceğini, onunla yola çıkılamayacağını öğrenmiş oldu. Onun gözü koltuktan başka hiç kimseyi görmüyor. Vatandaşı da zaten seçmen olarak, oy olarak görüyor. Nasıl kandırabilirimin hesabını yapıyor” dedi.

CHP’yi aile şirketi gibi görüyor

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mehmet Kırmızı ise şunları kaydetti: İmamoğlu şu anda CHP’yi dizayn etme peşinde. Alevileri partiden pasifize etti. Gerek Ataşehir’de, gerek Maltepe’deki güçlü isimleri tekrar aday göstermedi. 2028’e giden yolda partiyi bütünüyle ele geçirmeye çalışıyor. Yakın bir zamanda Özgür Özel’i de alaşağı edecektir. Bu eş başkanlık bir yere kadar devam edecek. 31 Mart seçimlerinden sonra kaybetseler de kazansalar da Özel’le İmamoğlu arasında çok ciddi bir çatışma olacak. İmamoğlu’nun fikri ve düşüncesi tamamen kontrolün kendisinde olması. Artık partiyi bir aile gibi şirketi gibi idare ediyor. İyi Parti ve diğerleriyle çatışması, onlarla karşı karşıya gelmesi, öküzün öldüğünü ortaklığın bittiğini de gösteriyor.”