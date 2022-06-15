Hırdavat çalan şahıslar enselendi
Sancaktepe’de girdikleri iki iş yerinden 220 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan iki şahsın kimliği, yapılan parmak izi araştırmalarında tespit edildi. Şahıslar polis tarafından yakalandı.
Şahıslardan birinin yakalandığı depoda yapılan aramada, toplam 1 kilo 393 gram narkotik madde, 2 adet spiral makine, 3 adet beton delici, 85 kg ağırlığında bağlantı aparatları ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan F.Ç. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar, “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.