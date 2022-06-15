  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hırdavat çalan şahıslar enselendi
Yerel

Hırdavat çalan şahıslar enselendi

Sancaktepe’de girdikleri iki iş yerinden 220 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan iki şahsın kimliği, yapılan parmak izi araştırmalarında tespit edildi. Şahıslar polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 22:31:00 -
Hırdavat çalan şahıslar enselendi

Şahıslardan birinin yakalandığı depoda yapılan aramada, toplam 1 kilo 393 gram narkotik madde, 2 adet spiral makine, 3 adet beton delici, 85 kg ağırlığında bağlantı aparatları ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan F.Ç. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar, “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23