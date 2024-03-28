Hipersonik Zirkon füzesinin sırları ortaya çıktı! İşte gerçek hızı

Rusya, iki yılı aşkın savaş süresince Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarda pek çok kez hipersonik füzelere başvurdu. Uçaktan ateşlenen Kinzal füzelerinden bazısı, Kiev semalarında Patriot hava savunma sistemi tarafından vurulurken kimi füzeler ise durdurulamayarak hedefin üzerinde patladı. Rusya, bir başka hipersonik model olan Zirkon'u geçtiğimiz günlerde savaşta ilk kez kullandı.

7 Şubat'ta iki adet Zirkon, Kiev'deki hedeflere düştü. Bunu 25 Mart'ta ZM22 Zirkon'un kullanıldığı ikinci saldırı dalgası izledi. 7 Şubat'taki saldırıdan kalan parçalanmış enkazların aksine 25 Mart'ta kullanılan Zirkon'lardan ikisi, Ukraynalı uzmanlara kritik bilgiler sağlayabilecek ölçüde bütünlüğünü muhafaza etti.

Ukrayna ordusu şimdi bu yeni enkazların motoru, güdüm sistemi, teknik bileşenleri ve diğer ayrıntılarını inceliyor. Zirkon füzesine ilişkin elde edilen ilk bulgular Kiev merkezli savunma sitesi Defense Express'te yayınlandı. Kıyı savunmasında kara konuşlu lançerden yahut gemilerden fırlatılan gemisavar özellikli Zirkon, Rusya'nın hipersonik ramjet teknolojisine sahip olduğunu ortaya koydu.

SEYREK ATMOSFERDE 5,5 MACH

Laboratuvar incelemesine göre ZM22 Zirkon füzesi, Kh-47 Kinzal'in aksine, havada hipersonik hızını koruyabiliyor. Lançerden ateşlendikten sonra yükseltici motor (booster) yardımıyla irtifa kazanan Zirkon, onlarca kilometre yükseğe ulaşmasının ardından onu hipersonik hıza ulaştıracak ramjet motorunu çalıştırıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok yüksek irtifada hava sürtürmesinin daha az olduğu ortamdan faydalanan Zirkon, ramjet motorun itkisiyle kısa sürede 5,5 Mach'lık sabit bir hıza ulaşıyor (saatte yaklaşık 7 bin kilometre).

Seyrek atmosfer şartlarında 5,5 Mach hızı sabitleyen Zirkon seyir füzesi, hedefe yaklaştığında dalış yapmaya başlıyor ve hızı kısa bir süreliğine 7,5 Mach'a kadar artıyor (saatte yaklaşık 9 bin 100 kilometre).

TERMİNAL SAFHA HİPERSONİK DEĞİL

Bu sırada sürtünmeden dolayı ısınan füze, gövdesindeki yalıtım kaplaması sayesinde erimeksizin yeryüzüne ulaşıyor ancak hızını bir miktar kaybediyor. Zirkon terminal aşamada hipersonik özelliğini kaybedip süpersonik hızın üst sınırı olan 4,5 Mach seviyesinde yere ulaşıyor.

Bu bilgiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla bir nebze çelişiyor. Putin, Zirkon'un kesinlikle durdurulamayacağından bahsederek 9 Mach hıza ulaştığını iddia etmişti (saatte yaklaşık 11 bin kilometre).

Aynı zamanda Ukraynalı uzmanlar Zirkon'un 700 kilometre menzilde etkili olacağını savunuyor. Rusların beyat ettiği menzil 1000 kilometreydi.

ZOR AMA DURDURULABİLİR

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırılarda sıklıkla kullandığı Kh-22 füzesi son aşamada 2-2,5 Mach hıza ulaşıyor. Bu durum göz önüne alındığında ZM22 Zirkon'un yere 4,5 Mach hızla çarpma kabiliyeti, savunma sistemlerini zorlayacak bir özellik olarak ortaya çıkıyor.

Öte yandan Kiev Bilimsel Araştırma Enstitüsü Askerî Araştırma Laboratuvarı Başkanı Andrii Kulchytskyi, Zirkon füzesinin harp başlığının 40 kilogramdan fazla olmadığını iddia ediyor.

Füzenin savaşta kullanıma uygunluğu konusunda derin soru işaretleri barındırdığını söyleyen Kulchytskyi "Süper ve hiper kelimeleri... Bunlar sadece söylemden ibaret. Zirkon füzesi savaşta kullanıma uygun görünmüyor. Çünkü uçması gereken yere uçmuyor ve tasarlandığı işi yapmıyor" diye konuştu.

Ukraynalı uzmanlara göre mevcut savunma sistemleri 'durdurulamaz' denilen hipersonik Zirkon'u havada vurabiliyor. Zirkon'un yönlendirme sistemleri ve elektronik bileşenlerine ilişkin incelemeler ise devam ediyor.