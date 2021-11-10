  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Hipersonik uçağı törenle tanıttılar
Teknoloji

Hipersonik uçağı törenle tanıttılar

Dünya çapında hipersonik hıza erişebilen uçak ve füze teknolojileri hızla gelişiyor. ABD'li uçak şirketi geliştirdiği hipersonik uçağı törenle tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 01:39:00 - 2021-11-10 01:45:21

ABD'li Hipersonik uçak şirketi Hermeus, tam ölçekli ilk prototip uçağı Quarterhorse'u tanıttı. Şirket uçağın motorunu yapılan etkinlikte ateşledi.

Hipersonik uçak nedir

Hipersonik, 5 Mach ya da daha yüksek hızlar için kullanılan bir terimdir. 1 Mach yaklaşık 1225 km/sa'tir. 5 mach ve üzeri hızlarda uçmak için tasarlanmış uçaklara hipersonik uçaklar denir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paraşütsüz düşecek’ diyerek tarih verdi! Doları olanın serveti mum gibi eriyecek
Ekonomi

Paraşütsüz düşecek’ diyerek tarih verdi! Doları olanın serveti mum gibi eriyecek

Dolar kurunda yatay seyir devam ederken yazar Necmettin Batırel'den dikkat çeken bir tahmin geldi.
Üç Kuruş’ta skandal sahne! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Medya

Üç Kuruş’ta skandal sahne! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Ahlaksızlığı ve şiddeti ön planda tutan Çukur dizisine benzer Üç Kuruş dizisi skandal sahnesiyle gündeme oturdu.
Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay