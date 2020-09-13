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Aktüel Hint askerlerinin Keşmir'de açtığı ateş sonucu bir kız çocuğu öldü
Aktüel

Hint askerlerinin Keşmir'de açtığı ateş sonucu bir kız çocuğu öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:56:03 -
Hint askerlerinin Keşmir'de açtığı ateş sonucu bir kız çocuğu öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümüne, Hint askerleri tarafından açılan ateşte bir kız çocuğunun öldüğünü açıkladı.

Pakistan ordusu, Hint askerlerinin cuma gecesi uzun menzilli ve ağır silahlarla Kontrol Hattı'ndaki Pakistan sınır köyleri Hotspring ve Rakhchikri'ye "nedensiz" ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateşte 11 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, biri 75 yaşında kadın olmak üzere 4 köylünün ağır yaralandığı belirtildi.

Hint askerlerinin açtığı ateşe, Pakistan ordusunun yanıt verdiği ifade edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da sınırda açılan ateş nedeniyle Hindistan'ın diplomatik temsilcisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Hindistan ordu sözcüsü Yarbay Devender Anand ise Pakistan ordusunun, cumartesi ve pazar günleri sınırda bazı Hint askeri mevzilerini hedef aldığını, Hint askerlerinin açılan ateşe "uygun biçimde misilleme yaptığını", Hint tarafında ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

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