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Dünya Hinduların vahşi yüzü! Tecavüze uğrayan genç kızı sokaklarda teşhir edip dövdüler
Dünya

Hinduların vahşi yüzü! Tecavüze uğrayan genç kızı sokaklarda teşhir edip dövdüler

Hindistan'da tecavüze uğrayan 20 yaşındaki genç kız, öfkeli kalabalık tarafından teşhir edilerek dövüldü. Yüzü siyaha boyanan ve saçları kesilen genç kızın yürekleri sızlatan anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 17:33:00 - 2022-01-28 17:38:47

Müslümanlara yaptıkları eziyetle vahşi yüzlerini gösteren Hindular bu kez 20 yaşındaki genç bir kıza yaptıklarıyla dehşete düşürdü. Hindistan'da tecavüze uğrayan 20 yaşındaki genç kız, kalabalık bir grup tarafından evinden çıkarılıp sokaklarda teşhir edildi. Yüzü siyaha boyanan ve saçları kesilen kadının öfkeli kalabalık tarafından dövüldüğü anlar kameralar tarafından da görüntülendi.

Başkent Delhi'de, 20'li yaşlarda olan genç kız, kaçak alkol satan birkaç kişinin tecavüzüne uğradı. Olayın duyulmasından sonra bir grup kalabalık, kadını zorla evinden çıkarıp caddede yürüttü.

Saçları kesilip sokakta dövüldü

Kalabalık tarafından yüzü siyaha boyanan ve saçları kesilen kadın, bir yandan da dövüldü. Çevredeki birkaç kadın, yediği yumruk ve tekmelerden kendini korumak için kaçmaya çalışan genç kadını engelledi.

4 kadın gözaltına alındı

Bir vatandaş olay anına ait videoyu, kadını ve ailesini koruma çağrısı yaparak paylaştı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken polis yaptığı açıklamada; olayla ilgili şu ana kadar 4 kadının gözaltına alındığını, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

 

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