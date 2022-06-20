Hindular onları zorla ülkelerinden atmıştı! On binlerce Müslümandan geri dönüş protestosu

Bangladeş'e sığınan on binlerce Arakanlı Müslüman mülteci gösteri düzenleyerek beş yıl önce askeri baskı nedeniyle kaçtıkları Myanmar'a geri gönderilmelerini istedi.

Gösteriye katılan mültecilerden Arakanlı toplum lideri Sayed Ullah "Kamplarda kalmak istemiyoruz. Mülteci olmak kolay değil. Cehennem gibi. Yeter artık. Eve gidelim" diye konuştu.

Polis aralarında küçük çocukların da bulunduğu on binlerce mültecinin ellerinde "Yeter Artık! Eve Gidelim!" yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş ve gösteri yaptığını ve eylemlerin sakin geçtiğini duyurdu.

"Haklarımızla geri dönmek istiyoruz"

Arakanlı liderler mültecilerin Myanmar'daki göçmenler için kurulan kamplara değil, Rakhine eyaletinde daha önce yaşadıkları köylerine geri dönmeyi istediklerini belirtiyor. 69 yaşındaki Rahmat Ullah "Biz Arakanlıyız, Bengalli değiliz. Bütün haklarımızla geri dönmek istiyoruz" sözleriyle isteklerini dile getirdi.

AFP haber ajansına konuşan Mohammed Haris de mülteci olarak ölmek istemediğini belirterek "Ben haklarımı istiyorum. Eğitim görebileceğim ve geleceğimi düşünebileceğim evime dönmek istiyorum" dedi.

Arakanlı mülteciler Bangladeş'in daha önceki eve gönderme girişiminde Myanmar'ın Müslüman azınlığın hak ve güvenliğini garanti etmediği için geri dönmeyi kabul etmemişti.

"Yasa dışı göçmen" olarak görülüyorlar

Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong'da konuşulan dile benzer bir lehçeye sahip olan Arakanlılar bölge halkı tarafından "yasa dışı göçmenler" olarak görülüyor.

Yaklaşık bir milyon Arakanlı mülteci Bangladeş'in güneydoğusundaki 34 adet bakımsız kampta işsiz, eğitimsiz ve kötü temizlilk koşulları içinde, bambu ve muşambadan yapılan barakalarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ağustos 2019'da yüz binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerin ardından Bangladeş mültecilerin gösteri hakkına kısıtlama getirmişti.

Ancak yetkililer, Dünya Mülteciler Günü öncesinde farklı Arakanlı grupların "Eve Gidelim" adlı gösteri ve yürüyüşlerini eş zamanlı olarak düzenlemesine izin verdi.

Yaklaşık üç yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen gösterilerin Bangladeş ve Myanmar dışişleri bakanları arasında yapılan bir video konferans görüşmesi sonrasında yapıldığına dikkat çekildi. Görüşme sırasında Dakka'nın Nepido'ya bu yıl içinde mültecilerin geri alınması konusunda baskı yaptığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlerin en yüksek yargı organı Uuslararası Ceza Mahkemesi'nde 2018 yılında Myanmarlı generaller hakkında Arakanlı Müslümanların öldürülmesi ve toplu göçe zorlanmasıyla ilgili insanlığa karşı suç ve soykırım suçlamalarıyla dava açılmıştı.