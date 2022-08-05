Hindular Müslümanları sellerden sorumlu tuttu!

Hindistan'ın Assam eyaletinde mayıs ve haziran aylarında en az 192 kişinin ölümüne sebep olan sellerin insan yapımı olduğu öne sürüldü.

Sellerin insan eliyle kaynaklandığı ve Müslümanların seli önlemek için inşa edilen toprak setlere zarar verdiği iddia edildi.

Hint polisi, 3 Haziran'da inşaat işçisi Nazır Hüseyin Laskar'ı önce kamu malına zarar vermek suçlamasıyla gözaltına aldı. Daha sonra polis, Laskar'ı seli önlemek için kullanılan yapılara hasar vermekle suçladı.

Hükümet bünyesi altında 16 yıldır selleri önlemek için toprak setler inşa ettiğini vurgulayan Laskar BBC'ye verdiği demeçte "Neden toprak setlerden birine hasar vereyim ki?" diye konuştu.

Laskar 20 gün gözaltında bekletildi. Kefaretinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak sosyal medyada sellerin Müslümanlar tarafından meydana getirildiği yönündeki iddialar, Müslüman topluma karşı nefreti daha da körükledi.

Ortaya atılan iddiaların, Hindistan'da Hinduların Müslümanlara yönelik saldırılarının geldiği boyutu gösterdiği ifade ediliyor.

"Sel Cihadı"

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapan bazı kişiler, bir grup Müslümanın toprak setlere hasar vererek Hindu çoğunluklu Silchar şehrinin sele maruz kalmasına neden olduğunu öne sürdü.

Binlerce defa yapılan paylaşımlar, önde gelen çok takipçili hesaplarca da desteklenirken yerel haber kaynakları da bu iddialara arka çıktı.

Bazı kullanıcıların "sel cihadı" söylemi eleştirilere yol açtı.

Kullanıcılar, Müslümanların toprak setlere zarar vererek bir tür "sel cihadı" yaptıklarını iddia etti.

Ancak Assam eyaletinde söz konusu toprak setlerin büyük çoğunluğunun ya hasarlı olduğu ya da hasar görmeye meyilli olduğu belirtiliyor.

Hükümetin hasarlı setleri onarmaması da sellerin çevreye daha fazla zarar vermesine sebep oluyor.

1950 yılından bu yana eyalette selleri önlemek amacıyla toprak setler inşa ediliyor.

Kaynak: Mepa News