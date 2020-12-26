Hindular kudurdu! Hindistan'dan Müslüman liderlere operasyon: Onlarca tutuklama var

Hindistan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel siyasi seçimlerin ardından Keşmir'de çok sayıda Müslüman siyasi lideri tutukladı.

Bölge siyasetçilerinin ve polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre son birkaç gün içerisinde en az 75 siyasi lider Hindistan hükümetince tutuklandı.

Bu hafta başında yapılan "İlçe Kalkınma Konseyi Seçimleri", iktidardaki Narendra Modi liderliğindeki Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) yenilgisiyle sonuçlandı. Söz konusu yerel seçimler, BJP'nin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Keşmir'in statüsünü değiştirmesinin ardından bölgede düzenlenen ilk seçimlerdi.

Seçimlerde Hindistan yanlısı olan ancak Keşmir'in özerkliğini savunan "Gupkar Deklarasyonu için Halk İttifakı", 280 sandalyeden 112'sini kazanarak başı çekti. BJP ise 74 sandalye kazanırken, Keşmir Vadisi'nde kazandıkları sandalye sayısı ise yalnızca 3'te kaldı. Bu yenilginin ardından, muhalif Müslüman liderlere karşı bir tutuklama kampanyası başlatıldı.

Ayrılık ve özerklik yanlısı birçok liderin yanı sıra, yasaklanan Cemaat-i İslami'nin üyeleri de tutuklananlar arasında yer alıyor.

Keşmir'de gerilim

İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP, seçim vaadi olarak sunduğu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararını 5 Ağustos 2019 tarihinde uygulamıştı.

Bu kapsamda, anayasanın Keşmir'e özel statü veren 370 ve 35A maddeleri kaldırılmıştı.

Yürürlükten kaldırılan maddelerle Keşmir dışındaki Hindistanlıların bölgede yerleşmesi, mülk satın alması, yerel hükümete memurluk yapması ve bölgede akademisyenlik yapması yasaklanıyordu.

Aynı zamanda bu maddeler bölge yönetiminin çoğu meselede kendi kanunlarını çıkarabilmesini sağlıyordu.

Keşmir'in demografisini ve siyasi yapısını koruyan maddelerin ortadan kalkmasının ardından, bölgeyi en hafif ihtimalle bir demografik kriz beklediği ifade ediliyordu.

Kaynak: Mepa News