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Dünya Hindular iyice azıttı! Müslüman lideri tutukladılar
Dünya

Hindular iyice azıttı! Müslüman lideri tutukladılar

İslam düşmanı Hindistan yönetimi, ülkenin en büyük dinî sendikasını yöneten Müslüman lider Mevlana Kaleem Sıddık’ı, yaptığı sohbetler sebebiyle tutukladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 13:54:00 -
Hindular iyice azıttı! Müslüman lideri tutukladılar

 MÜNÜBE YILMAZ 

Hindistan'da Müslümanlara yapılan baskı ve zulüm her geçen gün artıyor… Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş’in Meerut şehrinde yaşayan İslam âlimi Mevlana Kaleem Sıddık’ın, yaptığı dinî sohbetler sebebiyle tutuklanmasının ardından, Uttar Pradeş Terörle Mücadele Birimi (ATS), ülkenin başkenti Yeni Delhi'nin Shaheen Bagh bölgesinde bir operasyon gerçekleştirdi. ATS, bölgedeki binalara baskın düzenleyerek, Mevlana Kaleem Sıddık’ın finansmanla ilgili belgelerine el koydu.

Sıddık, Hindistan'ın en büyük dinî dönüşüm sendikasını yönetiyor

ATS, Küresel Barış Merkezi ve Jamia İmam Waliullah Trust isimli merkezlerin yönetimini üstlenen 64 yaşındaki Sıddık’ın Hindistan'ın "en büyük (dinî) dönüşüm sendikasını" yönettiğini açıkladı.

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