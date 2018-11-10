Hindular İslam’ı silmek istiyor

Münübe Yılmaz

İslam ve Müslümana tahammülü olmayan komünist Çin’den sonra Hindistan da benzer davranışlar sergiliyor... Faizabad’ı “Ayodhya”ya, Allahabad’ı ise “Prayaagraj”a çeviren İslam düşmanı ırkçı Narendra Modi’nin başbakanlığını yaptığı Hindistan’ın, şimdi de Ahmedabad şehrinin ismini Karnavati’ye çevirmeye hazırlandığı belirtildi.

Önemli şehirlerin İslami isimlerini Hindu isimlerine çevirmek ve “Hindu tanrısı” Ram’ın önünde yemin etme töreni düzenlemek gibi sivri adımlar atan ırkçı Bharatiya Janata Partisi (BJP), gelecek seçimlerde Hindistan’ın en büyük eyaleti olan Uttar Pradesh’i alıp burada da benzer adımlar atmak istiyor.

Oy için provokatörlük

220 milyon insanın yaşadığı ve meclise en çok vekil gönderen eyalet olan Uttar Pradesh, Narendra Modi’nin 2014’teki seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanmasını sağlamıştı. Önümüzdeki seçimleri de garanti altına almak isteyen ırkçı parti, dini meseleleri alevlendirerek taraftarlarının desteğini canlı tutmayı hedefliyor. Hindu milliyetçisi BJP’de politikacı olan, aynı zamanda eski din adamı kimliği bulunan Yogi Adiyanath da “Ayodha bizim onurumuz, bizim için kutsal bir yer” açıklamasında bulundu. Tekrar iktidara geldikleri takdirde “tanrıları” Ram’ın isminde bir havaalanı inşa edeceklerini belirten Adiyanath’ın partisi, tartışmalı bölge Ayodha’da büyük bir tapınak yapacaklarını da açıkladı.

Irkçı Hindular, 1992’de de tapınağın üstüne yapıldığı öne sürülen 16. yüzyıldan kalma Babür Camii’ni yıkmış, olaya tepki gösteren iki binden fazla Müslüman, kentte çıkan olaylarda katledilmişti.