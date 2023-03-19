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Dünya Hindular camide ayin düzenledi
Dünya

Hindular camide ayin düzenledi

İslam düşmanlığının normalleştiği Hindistan’da saldırılar bitmiyor... İktidardaki İslam karşıtı BJP yönetimi destekli radikal Hinduların, Karnataka eyaletinde bulunan Malali mescidine baskın yapıp içinde ateş yaktı ve sapkın ritüellerini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 12:15:00 -
Hindular camide ayin düzenledi

Müslümanlara saldırıların sistematik bir hal aldığı ülkede son olarak radikal Hindu çeteler, Karnataka eyaletinde bulunan bir camiye baskın düzenleyerek içerisinde ayin gerçekleştirdi.

Hinduların mescidi bir Hindu tapınağına dönüştürmeyi amaçladığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, Malali mescidinde gerçekleştirilen ritüele iktidardaki İslam karşıtı BJP yönetimine bağlı Karnataka Yasama Meclisi Üyesi Bharath Shetty Y’nin de katıldığını aktardı.

Hinduların, cami ve mescitleri eski Hindu tapınaklarının üzerlerine inşa edildiği iddiasıyla yıktığı ve tapınaklara dönüştürdüğü biliniyor.
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