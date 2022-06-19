Hindular birbirine düştü

Yakup Sarıçiçek

İslam’a ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e hakaret etmelerini protesto eden Müslümanlara zulmeden inek tapıcı Hindular, sonunda birbirine düştü... Müslümanlara yaptıkları işkenceleri tüm dünyanın izlediği Hindular, şimdi “Agnipath” olarak bilinen askerlik reformu sebebiyle birbiriyle kavga ediyor. Irkçı Modi yönetiminin “Agnipath” olarak adlandırılan askeri reformu açıklaması üzerine pek çok eyalette düzenlenen protestolarda en az 3 kişi öldü 20’den fazla insan da yaralandı.

Yerel basına göre plandan rahatsız olan çok sayıda protestocu eyalette sokaklara döküldü. Bihar ve Telangana’da 4 trenle birlikte onlarca otobüs, taksi ve binayı ateşe veren kızgın Hindu gençler, polisle de çatıştı. Polisle protestocular arasında çıkan çatışmada en az 3 protestocunun öldüğü, 20’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Protestocular, hükümetin geçici askeri planının, sabit maaşları ve emekli maaşlarını garanti eden kalıcı askeri işleri elde etme şanslarını azaltacağını savunuyor. Protestolara yol açan plan kapsamında, askerler toplam 4 yıl görev yapacak. Her yıl alınan 50 bin askerden sadece yüzde 25’i görevine devam edebilecek.