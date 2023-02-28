Hindu ve Budistlerden 'Müslümanlara ölüm' ayaklanması!
Hindistan'da iktidardaki İslam karşıtı BJP yöneticilerin desteklediği Hindular, Müslümanların katledilmesi için kampanyalarına devam ediyor.
Hindistan'da radikal Hindular Maharaştra eyaletinde ellerinde parti bayraklarıyla İslam karşıtı eylemler düzenledi.
Ülkede iktidardaki İslam karşıtı BJP yöneticilerinin ve Radikal Hinduların pazar günü Maharaştra eyaletine bağlı Navi Mumbai kentinde düzenledikleri eylemde, Müslüman topluma yönelik ekonomik boykot uygulanmasını istedi.
Radikal Hinduların protestolar sırasında kitlesel katliam çağrıları yaptığı, "Müslümanlara ölüm, Hindistan'ı daha güvenli hale getirin." sloganları attığı bildirildi.
Aşırılık yanlısı "Hindutva" ideolojisinin önde gelen isimlerinin protestolar sırasındaki konuşmalarında, Maharaştra eyalet halkı olarak Müslümanlara ekonomik boykot uygulayacakları ifadeleri yer aldı.
İktidardaki BJP yönetiminin desteğiyle radikal Hinduların ülkede İslam karşıtlığını yaymaya çalıştığı ve Müslümanlara zaman zaman saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.
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Kaynak: Mepa News