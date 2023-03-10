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Dünya Hindu ve Budist çeteler bir Müslümanı "inek eti taşıdığı" iddiasıyla döverek şehid etti
Dünya

Hindu ve Budist çeteler bir Müslümanı "inek eti taşıdığı" iddiasıyla döverek şehid etti

Hindu çetelerin, 7 Mart'ta Bihar'ın Chapra bölgesinde 47 yaşındaki bir Hint Müslümanı inek eti taşıdığı gerekçesiyle döverek öldürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 14:57:00 -
Hindu ve Budist çeteler bir Müslümanı "inek eti taşıdığı" iddiasıyla döverek şehid etti

Hindistan'da iktidardaki BJP yönetimi destekli radikal Hindular, Müslüman bir adamı döverek öldürdü.

Maktoob Media'nın haberine göre bir grup radikal Hindu, 7 Mart'ta Bihar'ın Chapra bölgesinde 47 yaşındaki Nasib Kureşi'yi et taşıdığı gerekçesiyle döverek öldürdü.

Olayın olduğu sırada Nasib Kureşi'nin yanında olan yeğeni Firuz Kureşi Maktoob Media'ya yaptığı açıklamada, evlerine doğru giderken Jogia köy yönetiminin yetkilisinin de aralarında bulunduğu 10 ila 15 kişi tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Habere göre radikal Hinduların uzun sopalarla ve bıçaklarla saldırısında Nasib hayatını kaybederken Firuz ise olay yerinden kaçmayı başarabildi. Saldırıda yaşamını yitiren Nasib'in yeğeni Firuz'un daha sonra olay hakkında şikayette bulunmak üzere bir karakola gittiği ancak yetkililerin onu geri çevirdiği bildirildi.

İktidardaki BJP yönetiminin desteğiyle radikal Hindu çetelerin, Hint Müslümanları üzerinde baskı kurduğu biliniyor.
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Kaynak: Mepa News

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