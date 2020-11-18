Hindu terörü: Evlenmeyi reddeden Müslüman genç kızı yakarak şehit ettiler!

Hindistan'da Hindu bir erkekle evlenmeyi reddeden Müslüman bir genç kız yakılarak katledildi.

Olay, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletine bağlı Vişali ilçesinde meydana geldi. Bölge kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre, 20 yaşındaki "Gülnaz Fatıma" isimli Müslüman genç kız, aylardır Hindu bir erkek tarafından kendisiyle evlenmesi için tacize uğruyordu.

Müslüman kadın, ölümüne sebep olan saldırıdan kısa bir süre önce paylaştığı videoda, Hindu gençle evlenmek istemediğini çünkü kendisinin Müslüman olduğunu belirtmişti.

Gaz yağı dökülerek ateşe verildi

Gülnaz, videoyu yayınladıktan bir süre sonra, evinin önünde, evlenmeyi reddettiği Hindu adam ve babasının da aralarında olduğu 3 kişinin saldırısına uğradı. Gülnaz, üzerine gazyağı dökülerek ateşe verildi. Vücudunun yüzde 75'i yanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hint milliyetçisi iktidar sessiz

Genç kadını yakarak katleden Satish Rai ve suç ortakları tutuklanmadı. Gülnaz'ın ailesi olayın soruşturulması için çağrı yapsa da iktidardaki Hint milliyetçisi BJP hükümeti kolluk güçleri henüz bir adım atmış değil.

Genç kızın cesedi meydana konuldu

Yakılarak öldürülen genç kızın annesi, kızının cesediyle birlikte adalet talebi amacıyla meydanda oturma eylemi gerçekleştirdi.

Hindistan'da Müslümanların can güvenliği yok

Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddetin her geçen gün arttığı ve çok sayıda Müslümanın benzer şekillerden katledildiği biliniyor.

Kaynak: Mepa News