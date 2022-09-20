Hindu liderden tüyleri ürperten çağrı! 'Medreseler bombalanıp Müslüman gençler...'
Müslümanların sokak ortasında vahşice katledildiği Hindistan'da, Yati Narsinghanand isimli Hindu kesiş, tüyler ürperten açıklamalarda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Hindistan'da yükselen İslamofobi, Hindu liderlerin söylemleriyle körüklenmeye devam ediyor.
Ülkede insanların gözü önünde her buldukları yerde Müslümanları vahşice katleden radikal Hindu çeteler geçtiğimiz günlerde bir caminin önünde kutlama yaparak kışkırtmaya çalıştıkları Müslümanları soykırımla tehdit etmişlerdi.
Hindu iktidar Müslümanların katline göz yumuyor!
Hindu iktidardan cesaret bulan dini liderler de Müslümanları hedef göstererek skandal açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor.
Son olarak Yati Narsinghanand adında Hindu kesiş, tüyleri diken diken eden çağrıda bulundu. Müslümanların medreselerinin bombalanması gerektiğini söyleyen kesiş, şu ifadeleri kullandı:
Medreseler bombalanmalı. Müslüman gençler Kur’an virüsünün kafalarından çıkarılacağı kamplara gönderilmeli.
Müslümanlara karşı 'silahlanma' çağrısı
İktidarın, Müslümanların katledilmesine göz yumduğu ülkede Yati Narsinghanand Saraswati isimli Hindu dini lider de Hintli Müslümanları 'terörist' diyerek hedef gösterip Hindu çetelere 'silahlanma' çağrısı yapmıştı.