Hindu dini liderden tehlikeli provokasyon! 'Silahlanın' çağrısı: Müslümanlara yaşam hakkı tanımayın, İslam'ı ortadan kaldırın!

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Hindistan'da Müslümanlar yönelik baskılar giderek artıyor.

Hindu iktidarın göz yumduğu Hindu çeteler, hükümetin verdiği cesarete Müslüman Hintlere saldırılar düzenliyor.

Hindu din adamından Müslümanlara karşı silahlanma çağrısı!

Son olarak Başkent Yeni Delhi'de Yati Narsinghanand Saraswati isimli Hindu dini lider, Müslümanları hedef alan skandal bir açıklama yaptı. Tehlikeli bir provokasyona girişen Saraswati, Müslümanlara yaşam hakkı tanınmaması ve İslam'ın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Provokasyonu körükleyen Hindu dini lider, silahlanma çağrısı yaparak Hintli Müslümanları "terörist" diyerek hedef gösterdi.

Hindu yönetimden skandal sessizlik! Soruşturma bile açmadı

Irkçı uygulamalarıyla bilinen Narendra Modi yönetimi ise tepkilere rağmen sessizliğini korumaya devam ederken hiçbir şekilde açıklamada dahi bulunmadı. Saraswati isimli provokatör hakkında herhangi bir soruşturma açılmaması da dikkat çekti.

Müslümanlar tedirgin! Türkiye'den de destek bekliyorlar

Öte yandan silahlanma çağrısı karşısında tepkisini dile getiren Hintli Müslümanlar, tehlikeli provokasyona karşı tedirgin.

Türkiye'den de destek bekleyen Hintli Müslümanlar, Modi yönetiminin kanat gerdiği Hindu çeteler tarafından zulme uğramaya devam ediyor.