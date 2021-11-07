Hindu çeteleri ellerinde kılıçla Müslüman arıyor! Polis koruması altında dehşet saçıyorlar
Hindistan'ın Tripura eyaletinde, Hindu çetelerinin trafiği alenen durdurarak, Hinduları Müslümanlardan ayırdıkları ve ardından Müslümanları kılıçlarıyla kestikleri iddia edildi.
Yeniakit.com.tr
Hindistan'da polis korumasındaki Hindu çetelerinin, yol kesip, Hinduları Müslümanlardan ayırdıkları ve ardından da Müslümanları kılıçlarıyla kestikleri iddia edildi.
Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü!
Eyalet polisinin doğrudan koruması altında olduğu öğrenilen Hindu çetelerinin ellerindeki kılıçlarla trafikte çekilmiş görüntüleri kan dondurdu.
Ulusal Gönüllü Organizasyonu anlamına gelen Rashtriya Swayamsevak Sangh isimli terör örgütü geçmişte de yaptıkları katliamlarla gündeme gelmişti.