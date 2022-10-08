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Dünya Hindu çeteler tarihi medreseyi bastı, ayin düzenledi
Dünya

Hindu çeteler tarihi medreseyi bastı, ayin düzenledi

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin faaliyetlerine göz yumduğu radikal Hindular, ülkedeki Müslümanları kışkırtmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 16:01:00 - 2022-10-08 16:06:46

Hindu bir grup, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bidar ilçesinde 1472 yılında inşa edilmiş Mahmud Gavan Medresesi önünde dini ritüel gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, Hindu grubun söz konusu medresinin önüne, kapı kilidini kırıp ulaştığını bildirdi.

Hindistan'da radikal Hindu oluşumların son dönemde Müslümanları kışkırtıcı hamlelerde bulunması dikkat çekiyor.

Hindu grupların faaliyetlerinin arkasında iktidardaki BJP'ye bağlı üst düzey yetkililerin bulunduğu ifade ediliyor.

BJP yetkilileri ayrıca sıklıkla Hz. Muhammed'e ve İslam dinine hakaretlerde bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

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