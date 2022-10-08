Hindu çeteler tarihi medreseyi bastı, ayin düzenledi
Hindistan'da iktidardaki BJP'nin faaliyetlerine göz yumduğu radikal Hindular, ülkedeki Müslümanları kışkırtmaya devam ediyor.
Hindu bir grup, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bidar ilçesinde 1472 yılında inşa edilmiş Mahmud Gavan Medresesi önünde dini ritüel gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklar, Hindu grubun söz konusu medresinin önüne, kapı kilidini kırıp ulaştığını bildirdi.
Hindistan'da radikal Hindu oluşumların son dönemde Müslümanları kışkırtıcı hamlelerde bulunması dikkat çekiyor.
Hindu grupların faaliyetlerinin arkasında iktidardaki BJP'ye bağlı üst düzey yetkililerin bulunduğu ifade ediliyor.
BJP yetkilileri ayrıca sıklıkla Hz. Muhammed'e ve İslam dinine hakaretlerde bulunuyor.