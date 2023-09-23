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Teknoloji Hindistan’ın ay macerası kısa sürdü
Teknoloji

Hindistan’ın ay macerası kısa sürdü

Yeniakit Publisher
2023-09-23 21:35:00 -
Hindistan’ın ay macerası kısa sürdü

Hindistan'ı Ay'ın güney kutbuna ilk iniş yapan ülke olarak tarihe adını yazdıran Chandrayaan-3 uzay aracıyla irtibat kesildi.

Ağustos ayının başlarında, Hindistan bir ilke imza attı. Chandrayaan-3 misyonuyla uzay aracını ayın güney kutbuna inmeyi başaran ilk ülke oldu. Ayrıca iniş yaparken Ay’ın nefes kesici bir videosunu tüm dünya ile paylaştı. Ancak Hindistan’ın bu sevinci kursağında kaldı. Chandrayaan-3 misyonu uzay aracı ne yazık ki yapması gereken önemli bir görevi ihmal etti. Kendisini uykunun kollarına bıraktı. İşte detaylar…

Chandrayaan-3 misyonu Hindistan’ı hayal kırıklığına uğrattı!

Hindistan Chandrayaan-3 misyonu ile büyük bir başarı elde etti. Uzay aracı hedefine ulaştı. Her şey yolundaydı. Ardından plana göre Pragyan isimli gezici de görevine hazırdı. Ana görevlerini tamamladıktan sonra iniş aracı ve gezici ay gecesini beklemeye başladı. Tamamen şarj edilmiş pilleriyle birlikte uyku moduna geçti.

Buraya kadar her şey ISRO’nun (Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu) kontrolü altındaydı. ISRO, gecenin sonunda, Güneş’in bir kez daha yükselip iki uzay aracını da uyandıracağından emindi. Çünkü her iki uzay aracında da Güneş’e dönük uzay panelleri vardı. Ancak işler uzay istasyonunun umduğu gibi gitmedi. Ne yazık ki Chandrayaan-3 misyonu önemli bir görevi kaçırdı. Kötü haberler yalnızca bununla sınırlı değil. Uzay aracından da geziciden de bir daha sinyal alınamadı.

ISRO, her şey plan dahilinde giderken gerçekleşen bu aksiliğin sebebini araştırıyor. Chandrayaan-3’ün bu önemli görevi neden kaçırdığına dair birkaç olasılık var. Vikram iniş aracının ve Pragyan gezicisinin pilleri tükenmiş olabilir. Her ne kadar pilleri tam dolu olsa da aşırı soğuk bu durumu tetiklemiş olabilir. Üzerlerine kurulmuş güneş panelleri aracılığıyla yeniden şarj edilirse tekrar görevine devam edebilir. Diğer bir ihtimal ise iniş aracı ve gezici Ay’ın sert ve zorlu koşullarına dayanamamış olması.
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ISRO iletişim kurmak için çalışmaya devam ediyor. Ne yazık ki sorunun tam olarak ne olduğunu söylemek için henüz çok erken. Uzay aracı ve gezici Ay koşullarında hayatta kalmayı başaramamış olabilir. Daha önce de buna benzer olaylar yaşandı. Mesela Çin’in Mars gezgini sert Mars kışının ardından tekrar uyanamadı.

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