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Gündem Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi hayatını kaybetti
Gündem

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-21 21:59:00 -
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Kanser tedavisi gören Paul’un ülkesinde vefat ettiği öğrenildi.

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