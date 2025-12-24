  • İSTANBUL
Teknoloji Hindistan'dan yerli hava savunmada kritik eşik: Akash-NG testleri geçti
Teknoloji

Hindistan’dan yerli hava savunmada kritik eşik: Akash-NG testleri geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hindistan’dan yerli hava savunmada kritik eşik: Akash-NG testleri geçti

Hindistan, yerli üretim yeni nesil Akash hava savunma sisteminin kullanıcı değerlendirme testlerinden başarıyla geçtiğini ve operasyonel kullanıma bir adım daha yaklaştığını açıkladı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü’nün (DRDO), yeni nesil Akash hava savunma sisteminin kullanıcı değerlendirme testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı’na göre Akash-NG füzesi, denemeler sırasında çeşitli hava tehditlerine karşı yüksek doğruluk sergiledi. Bunlar arasında yüksek hızlı hedefler, alçak irtifa tehditleri ve yüksek irtifada faaliyet gösteren uzun menzilli hedefler yer alıyordu. Testler sırasında sistemin performansının birden fazla angajman senaryosunda doğrulandığı da belirtildi.

Bu testler, bir silah sisteminin operasyonel kullanıma onaylanmasından önce gerekli olan resmi kullanıcı değerlendirme aşamasının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu aşamanın başarıyla tamamlanması, sistemin ilgili birimler tarafından belirlenen operasyonel gereksinimleri karşıladığını göstermektedir.

Akash-NG, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü tarafından mevcut Akash hava savunma sisteminin halefi olarak geliştirilmiştir. Yeni varyant, daha hızlı ve daha manevra kabiliyetine sahip hava hedefleri de dahil olmak üzere daha zorlu tehdit ortamlarına karşı koymak üzere tasarlanmıştır.

Bakanlığın açıklamasına göre füze, yerli bir RF arayıcı başlık ile donatılmış olup, uçuşun son aşamasında hedefleri otonom olarak takip edip vurabilmekte.

Sistem ayrıca, önleme sırasında daha iyi enerji yönetimi ve manevra kabiliyeti sağlayan çift darbeli katı yakıtlı roket motoru kullanıyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, sistemin mimarisinin, özellikle farklı hız ve irtifalarda faaliyet gösteren modern hava tehditlerine karşı tepki süresini ve angajman doğruluğunu iyileştirmeyi amaçladığını belirtti. Spesifik performans rakamları açıklanmasa da, hükümet denemelerin sistemin gerçekçi koşullar altında çeşitli hedeflere angajman yeteneğini doğruladığını vurguladı.

