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Hindistan'dan Pakistan Yönetimine flaş çağrı! Terör gruplarına karşı...

Keşmir bölgesinde yaşanan gerilim sonrası Hindistan'nın çağrıda bulunduğu Pakistan'da İslamabad yönetimi, yasaklı gruplara karşı harekete geçildiğini, ülke topraklarının terörizm amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:13
Hindistan'dan Pakistan Yönetimine flaş çağrı! Terör gruplarına karşı...

Hindistan, Pakistan'dan terör örgütlerine karşı  somut adımlar atmasını talep etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveeş Kumar, Pakistan'da  güvenlik güçlerinin "Ulusal Eylem Planı" adı verilen terörle mücadele stratejisi  kapsamında yasaklı terör gruplarına karşı başlattığı operasyonlara ilişkin  açıklama yaptı.

Kumar, operasyonların yeterli olmadığını savunarak, Pakistan'ın, topraklarında "teröristlere ve terör alt yapılarına karşı" somut adımlar atması  gerektiğini söyledi.

BM'nin "terörizm suçluları, organizatörleri, finansörleri ve  sponsorlarının adalet önüne çıkarılması" yönündeki kararına da değinen Kumar,  "Pakistan'da terör kamplarının yaygın mevcudiyeti, Pakistan içinde ve dışında  kamuoyu tarafından biliniyor." ifadesini kullandı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Favad Çaudri ise yasaklı gruplara karşı  harekete geçildiğini ve kimsenin, "Pakistan topraklarını, herhangi bir ülkeye  karşı terörizm amacıyla kullanmasına" izin vermeyeceklerini söyledi.

Çaudri, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Hindistan'dan kendilerine  kanıt göndermesini talep ettiğini, ancak Hindistan'ın henüz kovuşturmaya uygun  bilgi ve kanıt paylaşımında bulunmadığını kaydetti.

Pakistan Enformasyon Bakanı ayrıca Han'ın, Hindistan'ı ortak  soruşturmaya katılmaya davet ettiğini, Hindistan'dan bu davete de yanıt  gelmediğini ifade etti.

Pakistan'da güvenlik güçleri "Ulusal Eylem Planı" terörle mücadele  stratejisi kapsamında yasaklı terör gruplarına karşı operasyonlara başlamıştı.

Operasyonlarda, aralarında iki ülke arasındaki gerginliği başlatan, 14  Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü konvoyuna yapılan bombalı intihar saldırısını düzenlediği iddia  edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütüne üye onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

İslamabad yönetimi ayrıca hafta başında Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyi (BMGK) kararı uyarınca ondan fazla yasaklı terör örgütünün mal  varlıklarını dondurduğunu açıklamıştı.

Pakistan hükümeti, geçen ay ülkenin kuzeydoğusundaki Bahavalpur şehrindeki bulunan, JeM'nin yönetim merkezi olarak kullanıldığı öne sürülen bir  medresenin yönetimine el koymuş, ay başında Felah-i İnsaniyat Vakfı (FIF) adlı  hayır kuruluşunun faaliyetlerini, Hindistan'ın Mumbai kentinde 2009'da  düzenlenen, 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlusu olan Cemaat'ül Dava (JuD) adlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle  yasaklamıştı.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan  idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve  44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait  iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla  çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada  taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi.  Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:13
  1. Hindistan
  2. Pakistan
  3. Flaş çağrı
  4. Keşmir Bölgesi
  5. Pakistan-Hindistan krizi
  6. terör grupları

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