Hindistan'dan kritik Rusya hamlesi
ABD ile ilişkileri kötüye giden Hindistan, Rusya'dan tek kişilik kısa menzilli hava savunma sistemini tedarik etmek için çalışmalara başladı.21 Kasım 2018 Çarşamba 10:49
Economic Times Gazetesine göre Hindistan, Rusya’dan omuzdan atılan tek kişilik kısa menzilli hava savunma sistemi tedarik etmek istiyor.
Rusya’nın Igla-S sistemi 1,5 milyar Dolar bedelli ihaleyi kazandı. Rusya, İsveç’li SAAB’ın RBS70 NG ve Fransız MBDA’nın Mistral füzeleri ile rekabet ediyordu.
Hint Medyasına göre Igla-S’ler Rus Igla-M’lerin yerini alabilir.
Igla-S’ler helikopter, İHA ve karaya taarruz eden uçaklara karşı etkili kabul ediliyor.
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