Hindistan'dan kritik Rusya hamlesi

Economic Times Gazetesine göre Hindistan, Rusya’dan omuzdan atılan tek kişilik kısa menzilli hava savunma sistemi tedarik etmek istiyor.

Rusya’nın Igla-S sistemi 1,5 milyar Dolar bedelli ihaleyi kazandı. Rusya, İsveç’li SAAB’ın RBS70 NG ve Fransız MBDA’nın Mistral füzeleri ile rekabet ediyordu.

Hint Medyasına göre Igla-S’ler Rus Igla-M’lerin yerini alabilir.

Igla-S’ler helikopter, İHA ve karaya taarruz eden uçaklara karşı etkili kabul ediliyor.