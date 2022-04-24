Hindistan'dan çağrı: Kotaları kaldırın, dünyayı doyuralım

Rusya-Ukrayna savaşında ikinci ay geride kalıyor. Çatışma hali, öngörülemez şekilde devam ediyor. Bu süreçte savaş bölgesindeki geniş tarım arazilerinin yaklaşık yarısı ekilemedi. Dünyanın da gıdasının önemli bir kısmının üretildiği bu bölgedeki çatışmalar, arz tehdidini tırmandırdı. Bu sebeple tedarikte sıkıntılar yaşanıyor ve buğday başta olmak üzere birçok temel gıda fiyatları yükseliyor.

Rusya ve Ukrayna zirvede

Bütün bu gelişmelerle gıda krizinin eşiğine gelen dünya, şimdi yeni alternatif arayışında. Dünya çapında yıllık buğday satışının yaklaşık üçte birini, Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Ayrıca küresel çapta ayçiçeği yağının yüzde 55'ini, mısır ve arpanın yüzde 15'inden fazlasını yine bu iki ülke üretiyor.

Hindistan'dan Biden'a 'kotayı kaldırın' mesajı

Batı ile Rusya arasında soğuk savaşların yıllarca devam edeceği yeni bir düzen kurulurken, dünyanın gıdasını üretecek ülke olarak Hindistan öne çıkıyor. Kendi nüfusuna yetecek kadar gıdası bulunan ve çok daha fazlasını da arz etme kapasitesine sahip olan Hindistan; küresel kotaların kaldırılması hâlinde buğday ve pirinç başta olmak üzere birçok ürünü dünyanın her bölgesine gönderebileceğini duyurdu.

Hindistan'ın BM Sekreteri Sneha Dubey, Güvenlik Konseyi'nin Çatışma ve Açlık konulu toplantısında "Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan gıda güvenliği sorunlarına hızlı bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Artan kıtlık riski, ancak bizi şu anda bağlayan kısıtlamaların ötesine geçilerek ele alınabilir" dedi.

ABD Başkanı Biden ile sanal toplantı yapan Hindistan Başbakanı Modi de kısıtlamaları gündeme getirdi ve Hindistan'ın halkı için yeterli yiyeceğe sahip olduğunu belirterek, "Dünya Ticaret Örgütü'nün bize izin vermesi halinde yarından itibaren dünyaya gıda sağlamaya hazırız" diye konuştu.

85 milyon tonluk buğday ve pirinç stoğu

Hindistan, iki temel gıda maddesi olan buğday ve pirinçte dünyanın ikinci büyük üreticisi konumunda. Ülke bugün 51,3 milyon ton buğday ve 34 milyon ton pirinç olmak üzere, sadece bu iki üründe 85 milyon tonun üzerinde bir stoka sahip. Resmi projeksiyonlar, ülkede bu sezon 110 milyon tonun üzerinde buğday hasadı olacağını gösteriyor. Hindistan'ın dünyaya gıda arzının, yükselen emtia fiyatlarını da sakinleştireceği öngörülüyor. Hindistan bugün 70 ülkeye buğday ve 150 ülkeye pirinç ihraç ediyor. Küresel gıda krizine rağmen Hintli tüccarlar, nisan-temmuz dönemi için yaklaşık 3 milyon tonluk ihracat için sözleşme imzaladı.

Kaynak: Türkiye gazetesi