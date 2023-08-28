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Dünya Hindistan'daki Müslüman öğrenciye şiddet karşılıksız kalmadı!
Dünya

Hindistan'daki Müslüman öğrenciye şiddet karşılıksız kalmadı!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 15:10:00 - 2023-08-28 15:31:02

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Hindu putperest kadın öğretmenin Müslüman öğrencisini sınıf arkadaşlarına tokatlatıp şiddet uygulamasından sonra okulun geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

India Today'in haberinde, Hindistan Eğitim Bakanlığı, söz konusu okulun "çalışma izninin geri alınacağını" ve soruşturma sonuçlanana kadar okulun kapalı kalacağını yazdı.

Okul hakkında, "Eğitim Bakanlığının kriterlerini karşılamadığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kapatılan okuldaki öğrenciler, yakın çevredeki devlet okullarına nakledilecek.

Yaptıklarından utanmadığını söyledi!

Öte yandan Müslüman öğrencisine arkadaşları aracalığıyla şiddet uygulatan putperst öğretmen Tripta Tyagi, bir yerel televizyon kanalına verdiği demeçte, "yaptıklarından utanmadığını" söyledi.

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Sosyal Medya

Putperest Hindu öğretmenden Müslüman öğrencisine insanlık dışı şiddet!

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