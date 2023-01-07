Hindistan'da yüzlerce kişi tahliye edildi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde göçükler nedeniyle yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Uttarakhand eyaletinin Joshimath kasabasında çok sayıda evde büyük çaplı çatlaklar ve yollarda göçükler oluşması sonucu yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Chamoli ilçesine bağlı özellikle dini turizmle öne çıkan Joshimath kasabasında yetkilikler, en az 500 evin duvarı ve zemininde büyük çatlak tespit edildiğini açıkladı.

Afet yönetim yetkilisi Nand Kishore Joshi, 44 ailenin geçici barınaklara alındığını ve incelemelerin başladığını söyledi.

Jeolog Kalachand Sain, bölgenin "tektonik" olarak yapılaşmaya müsait olmadığına dikkati çekerek, bölgede son dönemlerde çok fazla altyapı çalışması olduğu ve bunun ise yerin üzerinde çatlaklara ve göçüklere yol açtığını ifade etti.

Sain, ayrıca, Joshimath kasabasının heyelanlar sonucu şekillenen bir zemin üzerine kurulduğuna işaret ederek, çok fazla çalışmanın bölgeyi savunmasız hale getirdiğini vurguladı.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise bölgede yaptığı incelemeler sırasında, önceliğin bölge halkının güvenliği olduğunu belirtti.

Bölge halkı, hafta boyunca konuya dikkati çekmek amacıyla gösteriler düzenledi.

Kuzey Himalayalar'daki Uttarakhand eyaleti, ülkede doğal afetlerden en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Uttarakhand'da 2013'te muson yağmurlarının tetiklediği sel ve afetlerde yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalette, 2021'deki sellerde de 200'den fazla can kaybı yaşanmıştı.