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Aktüel Hindistan'da yolsuzlukları yazan muhabir evinde diri diri yakıldı
Aktüel

Hindistan'da yolsuzlukları yazan muhabir evinde diri diri yakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:45:23 -
Hindistan'da yolsuzlukları yazan muhabir evinde diri diri yakıldı

ANKARA (AA) - Hindistan'da yerel yöneticilerin yaptığı yolsuzluk iddialarını kaleme alan muhabir evinde diri diri yakıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, olay, 27 Kasım'da Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Lucknow'a bağlı Balrampur bölgesinde meydana geldi.

Yerel yöneticilerin adlarının karıştığı yolsuzluk iddialarını haberleştiren Rakesh Singh'in üzerine evine giren üç kişi tarafından alkol içeren sıvı döküldü ve evi ateşi verildi.

Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan muhabirin, 28 Kasım'da Lucknow'daki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Singh, yerel bir gazetede yayımlanan haberinde, yerel yönetici Sushila Devi'nin güneş panellerinin kurulumu dahil altyapı projeleriyle bağlantılı yolsuzluk yaptığı iddialarına yer vermişti.

Polis, saldırganlardan birinin Sushila Devi’nin oğlu Keshwanand Mishra olduğunu, üç saldırganın daha önce de Singh'i taciz ettiğini açıkladı.

Olaydan üç gün sonra tutuklanan üç saldırganın cinayeti itiraf ettiği ve tutuklandığı belirtildi.

Rakesh Singh'in ölüm döşeğindeyken bir meslektaşı tarafından çekilen ve "Gerçeği anlatmanın bedeli bu." şeklindeki ifadelerinin yer aldığı görüntü paylaşıldı.

RSF'ye göre Singh, mesleğiyle bağlantılı olarak bu yıl Hindistan'da öldürülen dördüncü gazeteci oldu.

Ülkede bu yıl gazeteciler Isravel Moses, Parag Bhuyan ve Shubham Tripathi de öldürülmüştü.


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