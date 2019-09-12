Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü, 2 yaralı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Jarkand eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu ağaç altında bekleyen 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ptinews haber ajansına göre, Jarkand eyaletine bağlı Garhwa ilçesinin Passi köyünde yoğun yağmur sırasında ağaç altına sığınanlardan 8'i yıldırım düşmesi sonucu öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberde, 6 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları Garhwa Sadar Hastanesinde hayatını kaybettiği, yaralı 2 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

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