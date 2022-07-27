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Dünya Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 20 kişi öldü
Dünya

Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 20 kişi öldü

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin sekiz bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 09:36:00 -
Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 20 kişi öldü

Eyaletin kuzey kesimlerinde çarşamba ve perşembe günleri için şimşekli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bihar Baş Bakanı Nitish Kumar, insanlardan devletin afet yönetimi otoritesinin tavsiyelerini yakından takip etmelerini istedi.

Kumar, ölenlerin her birinin aileleri için 400.000 rupi tazminat ödendiğini duyurdu.

Hindistan'da her yıl muson yağmurları sırasında meydana gelen yıldırım olaylarında yüzlerce kişi ölüyor.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre yüksek sayıda ölüm için belirtilen nedenlerden biri, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla Hindistan'da açık havada çalışan çok sayıda insan olmadı. Bu da onları daha savunmasız hale getiriyor.

İklime Dayanıklılık Gözlem Sistemleri Teşvik Konseyi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Hindistan Nisan 2020 ile Mart 2021 arasında 18 milyondan fazla yıldırım çarpması kaydetti.

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