Hindistan’da Vatandaşlık Yasası karşıtı konuşması nedeniyle alıkonulan Müslüman doktor salıverildi

ANKARA/YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da mahkeme, ülkede şiddetli protestolara ve tartışmalara yol açan Vatandaşlık Yasası’ndaki değişikliğe karşı çıkan konuşma yaptığı gerekçesiyle 7 aydır gözaltında tutulan Müslüman doktor Kafil Han'ın serbest bırakılmasına karar verdi.



Hint basınındaki haberlere göre, Allahabad Yüksek Mahkemesi, Hindistan'ın kuzeyindeki Mathura'da bir cezaevinde tutulan Han'ın ‘’tutukluluğunun yasa dışı" olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, Han'ın konuşmasının nefreti veya şiddeti teşvik etmediği, Ulusal Güvenlik Yasası gereği gözaltı süresinin uzatılmasının talep edilmesi gerekçelerinin uygun olmadığı aktarıldı.

- Düzenleme, Aralık 2019'dan martın ortalarına kadar protesto edilmişti



Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, Aralık 2019'dan martın ortalarına kadar protesto edilmişti.



Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolarda ve şiddet olaylarında, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin yanı sıra 51 sivil hayatını kaybetmişti.



Yeni Delhi'nin dışında ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan protestolarda 28 sivil yaşamını yitirmiş, ülke genelinde toplamda 79 sivil gösterilerde can vermişti.



Protestolar sırasında "kışkırtıcı bir konuşma" yaptığı iddia edilen Kafil Han, ocak ayı sonunda gözaltına alınmıştı. Mahkeme, şubat ayında Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Ancak Han salıverilmeden hemen önce iktidardaki Hint milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) hakimiyetindeki Uttar Pradeş eyaleti yönetimi, doktorun gözaltı süresini Ulusal Güvenlik Yasası'na dayanarak üç ay uzatmıştı.

Eyalet yönetimi geçen ay da Han'ın tutukluluğunu üç ay daha uzatmıştı.

Ulusal Güvenlik Yasası, gözaltına alınan şüphelilerin herhangi bir suç isnat edilmeden 12 aya kadar alıkonulmasına olanak sağlıyor.



