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Teknoloji Hindistan'da üretilecek! Apple'dan bir ilk: Phone 16 Pro ve Pro Max Çin’de üretilmeyecek... Şok gelişme!
Teknoloji

Hindistan'da üretilecek! Apple'dan bir ilk: Phone 16 Pro ve Pro Max Çin’de üretilmeyecek... Şok gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-08-21 18:51:00 - 2024-08-21 18:52:49
Hindistan'da üretilecek! Apple'dan bir ilk: Phone 16 Pro ve Pro Max Çin’de üretilmeyecek... Şok gelişme!

Apple, Hindistan'daki üretimini genişletmeye devam ediyor. Yakında tanıtılacak iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in üretimi tarihi bir ilk olarak Çin dışında Hindistan'da gerçekleşecek. İşte detaylar

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, eylül ayında düzenlenecek etkinlikte resmen karşımıza çıkacak. Telefonların tanıtımına sayılı günler kala, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Apple, akıllı telefon üretimine dair önemli bir adım atarak, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelini ilk kez Hindistan'da üretecek.

Bu karar, şirketin üretim ağını çeşitlendirme ve tedarik zincirini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İLK KEZ ÜST SEVİYE iPHONE HİNDİSTAN'DA ÜRETİLECEK

Bilindiği üzere Apple, daha önce de bazı iPhone modellerinin üretimine Hindistan'da başlamıştı. Ancak iPhone 16 Pro gibi üst düzey bir modelin bu ülkede üretilmesi, şirketin Hindistan pazarına verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Bildirildiğine göre, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin ülkedeki üretimi hemen başlamayacak.

Modeller bir süre Çin’de üretilmeye devam edecek. Ancak şirket, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Hindistan üretimini devreye alacak.
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APPLE'IN TERCİHİ HİNDİSTAN

Apple'ın Hindistan'daki üretim tesislerindeki faaliyetleri, son yıllarda önemli bir ivme kazanarak küresel tedarik zincirinde stratejik bir öneme kavuştu.

Şirket, 2023 başlarında yayınlanan verilere göre, tüm iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü Hindistan'da gerçekleştirmişti.


Hindistan'daki iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması, üretim maliyetlerini düşürerek Apple'ın rekabet gücünü artırıyor.

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