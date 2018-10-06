Hindistan'da uçuruma yuvarlanan otobüste 22 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 22 kişinin öldüğü bildirildi.06 Ekim 2018 Cumartesi 20:53
Ülke basınında yer alan habere göre polis yetkilileri, otobüsün Himalayalar'da keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını kaydetti.
Kaza sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların helikopterle civardaki hastanelere götürüldüğü bildirildi.
Hindistan'da her yıl trafik kazalarında 110 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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