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Dünya Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı
Dünya

Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan’da Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda toprak kayması meydana geldi. Felakette 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 20:05:00 -
Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan’da Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hindistan’ı Keşmir bölgesi ile iki karayolundan biri olan Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda toprak kayması meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç toprağın altında kalırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Toprak kayması nedeniyle otoyol çift yönlü trafiğe kapatılırken, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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