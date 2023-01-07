Hindistan'da tarihi caminin yerine inşa edilecek tapınak 2024'te açılacak!

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, geçmiş yıllarda yıkılan Babri Caminin üzerine inşa edilecek olan Ram adlı Hindu tapınağının 1 Ocak 2024 yılında kullanıma sunulacağını açıkladı.

Hindu milliyetçisi Halk Partisi (BJP) mensubu Shah, perşembe günü Tripura eyaletinde halka seslendi.

Muhalefetteki Kongre Partisi'nin önde gelen isimlerinden Rahul Ghandi'nin 2019'da BJP yönetiminin tapınağın inşa edileceği yönünde söz verip, harekete geçilmemesi ve halka tapınağın açılış tarihinin açıklanmaması sebebiyle yaptığı eleştirilere yıllar sonra yanıt verdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Shah, Ghandi'nin ifadelerine karşılık olarak, Ram Tapınağının 1 Ocak 2024'te hazır olacağını ilan etti.

Babri Camisinin yıkılması

Babür İmparatorluğu döneminde 1528-29'da inşa edilen Babri Camisi, Aralık 1992 tarihinde BJP ve bazı radikal Hindu çete liderlerinin öncülüğündeki Hindularca yıkılmıştı.

Hindular, Müslümanların buradaki Kral Rama Tapınağı'nı yıkıp yerine cami yaptığını öne sürüyordu. Babir Camisi'nin 1992'de yıkılmasından sonra başlayan ayaklanmalarda yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirmişti.

İktidardaki BJP yönetimi, bir zamanlar Uttar Pradeş eyaletinin Ayodhya ilinde yer alan caminin yerine Hindu tapınağı inşa etme kararı almıştı.

Hindistan'da tarihi bir ibadethanenin yıkılmasının yasak olduğunun bilinmesine rağmen, ülkedeki bir mahkeme cami yıkımına dahil olan Hinduları temize çıkarmıştı.

Babri Caminin yıkılmasında pay sahibi olan Hinduların affedilmesi, Hindistan'daki diğer mescid ve camilerin de yıkımına zemin hazırlayan bir süreci başlatmıştı.

Hindistan'da, yüz yıllar önce Hindu tapınaklarının üzerine inşa edildiğini öne süren Hindular, ülke genelindeki mescit ve camileri yıkma kampanyası başlatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Mepa News