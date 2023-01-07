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Dünya Hindistan'da tarihi caminin yerine inşa edilecek tapınak 2024'te açılacak!
Dünya

Hindistan'da tarihi caminin yerine inşa edilecek tapınak 2024'te açılacak!

Hint yetkililer, Hindistan'da yıkılan tarihi Babri Caminin yerine inşa edilecek tapınağın 2024'te açılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 17:44:00 - 2023-01-07 17:58:31

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, geçmiş yıllarda yıkılan Babri Caminin üzerine inşa edilecek olan Ram adlı Hindu tapınağının 1 Ocak 2024 yılında kullanıma sunulacağını açıkladı.

Hindu milliyetçisi Halk Partisi (BJP) mensubu Shah, perşembe günü Tripura eyaletinde halka seslendi.

Muhalefetteki Kongre Partisi'nin önde gelen isimlerinden Rahul Ghandi'nin 2019'da BJP yönetiminin tapınağın inşa edileceği yönünde söz verip, harekete geçilmemesi ve halka tapınağın açılış tarihinin açıklanmaması sebebiyle yaptığı eleştirilere yıllar sonra yanıt verdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Shah, Ghandi'nin ifadelerine karşılık olarak, Ram Tapınağının 1 Ocak 2024'te hazır olacağını ilan etti.

Babri Camisinin yıkılması

Babür İmparatorluğu döneminde 1528-29'da inşa edilen Babri Camisi, Aralık 1992 tarihinde BJP ve bazı radikal Hindu çete liderlerinin öncülüğündeki Hindularca yıkılmıştı.

Hindular, Müslümanların buradaki Kral Rama Tapınağı'nı yıkıp yerine cami yaptığını öne sürüyordu. Babir Camisi'nin 1992'de yıkılmasından sonra başlayan ayaklanmalarda yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirmişti.

İktidardaki BJP yönetimi, bir zamanlar Uttar Pradeş eyaletinin Ayodhya ilinde yer alan caminin yerine Hindu tapınağı inşa etme kararı almıştı.

Hindistan'da tarihi bir ibadethanenin yıkılmasının yasak olduğunun bilinmesine rağmen, ülkedeki bir mahkeme cami yıkımına dahil olan Hinduları temize çıkarmıştı.

Babri Caminin yıkılmasında pay sahibi olan Hinduların affedilmesi, Hindistan'daki diğer mescid ve camilerin de yıkımına zemin hazırlayan bir süreci başlatmıştı.

Hindistan'da, yüz yıllar önce Hindu tapınaklarının üzerine inşa edildiğini öne süren Hindular, ülke genelindeki mescit ve camileri yıkma kampanyası başlatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Fırat Kalkanı

Yapılan tapınağı yıkmak müslümanlara farzdır...Müslümanlar, Hindistan'ı parçalama zamanı gelmiş ve geçmektedir. Hindistan yeni bir Müslüman devlete gebedir...

YAPILMASINA SEBEP OLALAR KİM

FİTNE ÇIKTIĞINDA SONUNDA KİMİN AĞLAYACAĞINI KİMİN GÜLECEĞİNİ DÜŞÜN MEYELERER İÇİN NEGÜZEL BİR SON AĞLATIKLARININ YERİNE YANMAK OLURMU SONLARI BUGÜN FİTENE ÇIKARALAR İBRET ALIRMI
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