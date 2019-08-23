Hindistan'da tapınak yakınında izdiham İzdihamda 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tapınak yakınındaki duvarının çökmesi sonucu çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, en az 25 kişi yaralandı. NDTV kanalının haberine göre, Kuzey 24 Parganas bölgesindeki Kachua Loknath tapınağının yakınlarında bir duvarın, çok sayıda kişinin ibadet için tapınağa gittiği sırada şiddetli yağışlar nedeniyle yıkılması sonucu izdiham yaşandı. Yetkililer, izdihamda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 25 kişinin yaralandığını bildirdi. Hastanede yaralıları ziyaret eden Batı Bengal eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, alanın dar olmasının insanların hareketini engellediğini ve ortaya izdiham çıktığını ifade etti. Banerjee, "durumu bizzat takip ettiğini" kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.