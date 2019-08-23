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Hindistan'da tapınak yakınında izdiham

İzdihamda 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

23 Ağustos 2019 Cuma 14:03
Hindistan'da tapınak yakınında izdiham

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tapınak yakınındaki duvarının çökmesi sonucu çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, en az 25 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, Kuzey 24 Parganas bölgesindeki Kachua Loknath tapınağının yakınlarında bir duvarın, çok sayıda kişinin ibadet için tapınağa gittiği sırada şiddetli yağışlar nedeniyle yıkılması sonucu izdiham yaşandı.

Yetkililer, izdihamda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 25 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Batı Bengal eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, alanın dar olmasının insanların hareketini engellediğini ve ortaya izdiham çıktığını ifade etti.

Banerjee, "durumu bizzat takip ettiğini" kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:03
  1. Hindistan
  2. izdiham
  3. tapınak

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