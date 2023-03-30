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Dünya Hindistan'da tapınak faciası: 25 kişi kuyuya düştü
Dünya

Hindistan'da tapınak faciası: 25 kişi kuyuya düştü

Yeniakit Publisher
2023-03-30 14:45:00 -
Hindistan'da tapınak faciası: 25 kişi kuyuya düştü

Hindistan'da tapınakta çatısı çöken kuyuya 25 kişi düştü, düşenlerin 7'si kurtarıldı.

Hindustan Times'ın haberinde, olayın, Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski bir büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarılarak, en az 25 kişinin kuyuya düştüğü kaydedildi.

Kurtarma faaliyetlerinin ardından kuyuya düşenlerden 18'inin kurtarıldığı, mahsur kalan 7 kişi için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaptığı açıklamada, "Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmaya bizzat nezaret ediyor." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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