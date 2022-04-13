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Dünya Hindistan'da silahlı Hindu çeteler camileri kuşattı!
Dünya

Hindistan'da silahlı Hindu çeteler camileri kuşattı!

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde silahlanmış Hindu çeteler, bir camiyi kuşatarak Müslümanları tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 15:43:00 - 2022-04-13 15:46:37

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde silahlanmış Hindu çeteler, bir camiyi kuşatarak Müslümanları tehdit etti.

Madya Pradeş eyaletindeki Sarangpur şehrinde yaşanan olayda, sayısı yüzleri bulan silahlı Hindular, bir camiyi çepeçevre sardı.

Devlet destekli Hindu çeteler, sloganlar atarak camideki ve çevredeki Müslümanları tehdit etti.

Olay bölgede bulunan kişilerce kameralarla kaydedildi.

Ülkenin orta kesiminde bulunan eyaletin yaklaşık olarak yüzde 90'ı Hindulardan, yüzde 7'si ise Müslümanlarda oluşuyor.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar artış gösteriyor.

Saldırıların dozunun artmasından ve yaşananların Müslümanlara karşı toplu bir soykırıma dönüşmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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