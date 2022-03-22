Hindistan'da sığır eti taşıyan Müslümana Hindular işkence yaptı!

Hindistan'da Müslüman bir şöförün 'sığır eti taşıdığı' gerekçesiyle radikal Hindular tarafından linç edildiği bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'te yaşanan olayda Müslüman bir şöför sığır eti taşıdığı gerekçesiyle radikal Hindularca sopa ve kemerlerle linç edildi.

Müslüman şöförün sıkıştırıldığı bir evde çok sayıda Hindu tarafından linç edildiği görüntüler sosyal medyada tepki toplarken olayla ilgili Hindistan makamlarınca herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde Müslüman karşıtlığının tavan yaptığı Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı yasallaşmış, Müslüman öğrenciler başörtülerini çıkarmadan okullara alınmama başlanmıştı.

Yaklaşık 200 milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan'da hükümet tarafından desteklenen radikal Hindu çeteler tüm dünyanın gözü önünde Müslümanları dövmeye, evlerini ve ibadethanelerini yıkmaya devam ediyor.

Hindistan'da yaşyan Müslümanların karşılaştıkları bir diğer zulüm ise kendilerine isnat edilen "terör" suçlamalarıyla idama mahkum edilmeleri.